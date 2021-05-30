طريقة سهلة لاسترجاع ملفات الحاسب الآلي المفقودة

المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن استعادة هذه الملفات في حال فقدها من خلال أحد البرامج المجانية.

إذا فقدت ملفات هامّة من جهازك الكمبيوتر؛ فهذا برنامج مميز ومجاني لاستعادة الملفات في وقت سريع!

فقط تشغل خيار البحث وراح يسترجع لك الكثير من الملفات المفقودة:https://t.co/uu4jAyTMDn برنامج ثاني مفيد كذلك:https://t.co/r9GIQnhQa4 pic.twitter.com/sIxx4h7v80 — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) May 29, 2021

برنامج مجاني

وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا فقدت ملفات هامّة من جهازك الكمبيوتر؛ فهذا برنامج مميز ومجاني لاستعادة الملفات في وقت سريع!

وأوضح طريقة استخدام البرنامج قائلاً: “فقط قم بتشغيل خيار البحث وسيقوم البرنامج باسترجاع الكثير من الملفات المفقودة”.

تحميل البرنامج

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط تحميل البرامج على النحو التالي (اضغط هنا)، مضيفا هناك برنامج ثانٍ مفيد كذلك ويمكن تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).

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