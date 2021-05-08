طريقة عمل قراقيش عيد الفطر بالتمر والملبن

المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم 26 رمضان، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، طريقة عمل القراقيش بالتمر والملبن بخطواتها العديدة، التي من الممكن أن تتبعها كل ربة منزل بسهولة وبساطة، وتتمكن من إعدادها بالمنزل.

المكونات المطلوبة

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة محسن خبز. ربع كيلو من السمن النباتي، ويمكن استبدالها بالسمن البلدي. كوب من الزيت النباتي. كوب من السمسم المحمص. ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة. ملعقة صغيرة من الشمر. ملعقة صغيرة من اليانسون. مقدار من الماء الدافئ للعجن حسب احتياج العجين. ربع ملعقة من ملح الطعام الناعم. كوب كبير من العجوة. كوب كبير من الملبن. ثلاث ملاعق من السمن للحشو. ثلاث ملاعق من السمسم المحمص للحشو. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة للحشو.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع مقدار الدقيق في وعاء واسع ومناسب للعجن، ومن بعده نقوم بإضافة له رشة الملح والحلبة المطحونة والشمر ومحسن الخبز.

ثم يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها البعض، ومن بعدها يتم عمل فتحة بمنتصف الدقيق ويتم وضع مقدار الدقيق بها، ومن بعدها يتم خلط الدقيق مع السمسم بشكل جيد حتى يتم توزيع السمسم بالدقيق بالكامل.

ومن بعدها نقوم بوضع مقدار السمن ومقدار الزيت بإناء مناسب، ومن بعدها يتم رفعه على نار متوسطة حتى يسخن، ومن ثم نقوم بعمل فتحة بالدقيق مرة أخرى لنقوم بوضع بها مقدار السمن والزيت الساخن.

وباستخدام ملعقة خشبية يتم تقليب الخليط برفق وحظر، ومن بعدها نقوم بوضع مقدار الخميرة بكوب كبير، ثم نقوم بإضافة له نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة ممسوحة من السكر الأبيض، ثم يتم تقليبهم جيدًا ونتركه حتى تبدأ الخميرة تتفاعل لنتأكد من أنها نشطة.

في حالة التأكد من نجاح الخميرة يتم إضافتها إلى الدقيق بالسمن، ومن بعدها يتم خلطهم مع بعضهم البعض، مع القيام بإضافة الماء الدافئ لهم بالتدريج، ونستمر في العجن وإضافة الماء الدافئ لحين الحصول على عجينة متماسكة لينة.

ومن ثم يتم تغطية العجين لمدة ساعة تقريبًا حتى تخمر ويتضاعف حجمها، ونبدأ في هذا الوقت بتحضير الحشوة، وهذا من خلال القيام بوضع إناء مناسب على النار ويتم إضافة له مقدار السمن، ومن ثم يضاف له السمسم حتى يسخن فقط، ومن بعدها يضاف لهم العجوة ويتم تقليبهم حتى تصبح العجوة ناعمة تمامًا.

أما بالنسبة لحشوة الملبن فيتم إعدادها من خلال القيام بوضع السمن والسمسم والملبن في إناء وتقليبهم جيدًا دون القيام بوضعهم على النار، أما بالنسبة لحشوة العجوة فمن الضروري أن لا يتم استخدامها إلا وهي باردة تمامًا، حتى لا تكون سبب في فشل العجينة، ثم يتم تشكيل حشوة الملبن وحشوة العجوة إلى كرات صغيرة الحجم وتترك لحين الحاجة إليها.

هنا تكون العجينة قد اختمرت، فيجب أن يتم تشكيلها هي أيضًا على شكل كور ولكن من الضروري أن يكون حجمها أكبر من حجم كور الحشوة، ثم يتم عمل بهذه الكورة فتحة تتناسب مع حجم كرة الحشوة، ثم نقوم بوضع الحشوة بهذه الفتحة ونقوم بغلق الفتحة مرة أخرى، مع تكرار نفس الخطوة لحين الانتهاء من المقدار بالكامل.

ثم نقوم بفرد كرة من العجين ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع باستخدام السكين، مع تكرار الخطوة لحين الانتهاء من كور العجين، على أن يتم برص أصابع القراقيش بصواني الخبز، مع الاهتمام بتغطيتها مرة أخرى حتى تخمر من جديد.

ومن بعدها يتم وضع الصواني بالفرن، ولكن من الضروري أن يكون الفرن ساخن مسبقًا، كما يجب أن لا تقل فترة وجود القراقيش بالفرن عن خمسة عشر دقيقة، ولا تزيد عن عشرون دقيقة، ومن بعدها يتم إخراج القراقيش من الفرن وتترك بالصواني حتى تبرد تمامًا، ومن بعدها يتم وضعها داخل علب مناسبة ونظيفة وأيضًا محكمة الغلق.

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