طريق الصفيري في حفر الباطن يوقع ضحايا جددًا ومطالب بتدخل المسؤولين

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

لقي شابان مصرعهما على طريق الصفيري في حفر الباطن، فيما جدد أهالي هجرة الصفيري مطالبهم بالنظر لحال الطريق المؤدي للهجرة والذي يعاني من سوء السفلتة وضيق الطريق وقرب أعمدة الكهرباء وبُعد الهلال الأحمر.

وقال الأهالي إنهم فقدوا خلال الفترة الماضية الكثير من أبنائهم وأقاربهم على هذا الطريق، مطالبين المسؤولين بالجهات المعنية في محافظة حفر الباطن التدخل ووضع حد للحوادث المميتة التي تقع فيه.

حوادث مميتة:

وذكر جابر السويط أن طريق الصفيري دون مسارات وبحاجة إلى إعادة السفلتة ووضع لوحات إرشادية وإنارة ونقطة أمنية بالإضافة إلى أن قرب أعمدة الكهرباء تسبب في كثير من الحوادث المميتة، وكلنا أمل في المسؤولين بمحافظة حفر الباطن بإعادة النظر لطريق الصفيري.

وناشد نشمي الظفيري المسؤولين بتوفير احتياجات طريق الصفيري وهي الإنارة وإعادة سفلتة الطريق ومراكز للهلال الأحمر والدفاع المدني، وأشار الظفيري إلى أنهم فقدوا عوائل نتيجة الحوادث على هذا الطريق.

مراكز للهلال الأحمر والمدني:

وقال محمد بن سويحل: فقدنا قبل يومين شابين على طريق الصفيري بسبب سوء الأسفلت وعدم وجود إنارة، كما أن الهلال الأحمر يبعد ما يقارب الـ16 كيلومترًا مما يتسبب ذلك في تأخر وصولهم، كما نناشد المسؤولين بسفلتة الطريق ووضع إنارة له بالإضافة إلى توفير مركز للهلال الأحمر.

صمت من الأمانة:

وتواصلت “المواطن” مع مدير العلاقات العامة والإعلام سعود الصقري للتعليق على مطالب الأهالي إلا أنه تجاهل الاستفسار ولم يرد حتى تحرير هذا الخبر.

شارك الخبر







شارك الخبر