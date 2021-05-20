طفلة فلسطينية تلهو بصاروخ إسرائيلي بجوار منزلها في غزة

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول طفلة فلسطينية تلهو بصاروخ إسرائيلي بجوار منزلها في قطاع غزة بعدما أطلقته إحدى المقاتلات الصهيونية دون أن ينفجر.

طفلة فلسطينية تركل الصاروخ الإسرائيلي

وظهرت الطفلة وتدعى ريتال في المقطع الذي عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية ” وهى تلهو بصاروخ ضخم لم ينفجر بعدما أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية بجوار منزلها في غزة وإلى جوارها تقف شقيقتها.

ورفعت ريتال علامة النصر وهى ترد على سؤال ” إذا كانت خائفة من الصاروخ أم لا؟”، قائلة:” هذا الصاروخ من اليهود، وأنا مش خايفة منه”، ثم ضربته بحذائها وركلته بقدميها.

وقف التصعيد في غزة:

وكان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد في وقت سابق على تضامن ودعم المملكة لفلسطين والشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ”العربية”: “يجب وقف التصعيد المستمر في القطاع ، ويجب أن نعمل لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة، ونتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد”.

وأضاف: “سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف، وأوضحنا للدول الفاعلة بضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية”.

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