طقس غير مستقر اليوم وأمطار متوقعة على 5 مناطق

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

الطقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تشمل الحالة سماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة، ويتأثر جنوب منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة فتسجل حفر الباطن والمدينة المنورة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 12 درجة كأقل درجة حرارة.

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