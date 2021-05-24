طلاب وطالبات تعليم الرياض يحصدون 5 جوائز في معرض آيسف الدولي

المواطن - واس

حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 3 جوائز كبرى وجائزتين خاصتين خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال المدة من 3 إلى 21 مايو 2021م, وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

جوائز كبرى:

وحقق الجوائز الكبرى كل من الطالب: منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة المواد والتصميم المستدام عن مشروعه ” تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء”، وجاءت الطالبة رشا القحطاني في المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها “خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة”، كما حقق الطالب عبدالله الشنقيطي جائزة المركز الرابع في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه ” قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسعر منخفض وطريقة متجددة.

جوائز خاصة:

وفي الجوائز الخاصة حصلت الطالبة روبي رجب على جائزة خاصة في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ “تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور”، وعلى منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، بينما نال الطالب منصور المرزوقي, جائزة من جوائز موهبة الخاصة.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، وذلك لحصولهم على جوائز كبرى وجوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021م في الولايات المتحدة الأمريكية ، مقدما شكره للطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم، ولإدارتي الموهوبين بنين وبنات على الجهود التي بذلوها مع الطلاب والطالبات، ورعايتهم لمواهبهم حتى مثلوا بلدهم خير تمثيل.

موهبة:

كما قدم شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”, مشيدًا بما قدمته موهبة و وزارة التعليم من جهود ودعم ورعاية للطلاب الموهوبين من خلال العديد البرامج والمبادرات والشراكات الفاعلة.

يذكر أن معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2021” أقيم افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.

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