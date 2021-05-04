طيارو الهند يضربون عن العمل لحين حصولهم على لقاح كورونا

المواطن - متابعة

قرر طيارو شركة الطيران الهندية (Air India) الامتناع عن القيام برحلات، حتى تقوم السلطات بتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وسط تزايد أعداد الإصابات في الهند.

وبحسب روسيا اليوم فقد قالت نقابة الطيارين الهنود في رسالة إلى شركة “الخطوط الهندية”: “بدون دعم طبي للطاقم، وبدون تأمين، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في الأجور، لسنا في وضع يسمح لنا بمواصلة المخاطرة بحياة طيارينا دون تلقيح”.

تدهور الوضع الصحي في الهند

ميدانيًا تدهور الوضع الوبائي في الهند بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، وباتت المستشفيات غير قادرة على التعامل مع العدد الهائل من المصابين لفيروس كورونا القادمين إليها.

حالات كورونا في الهند

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408”.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

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