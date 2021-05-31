طيران الإمارات تمدد تعليق رحلات المسافرين من الهند

المواطن - متابعة

قررت شركة “طيران الإمارات”، يوم أمس الأحد، تمديد تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 30 يونيو المقبل.

وذكرت “طيران الإمارات”، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: “علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يومًا للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات”.

إعفاءات من القيود:

وقالت: إن مواطني الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس “كوفيد- 19″، معفيون من هذه القيود.

وأشارت الناقلة إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال “طيران الإمارات” للحصول على خيارات إعادة الحجز.

الحجوزات:

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت “طيران الإمارات”، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.

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