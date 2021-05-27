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التحالف: لا صحة لأنباء عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون
جهودها الحالية تتركز مع القوات للتصدي جوًا للمليشيات الحوثية

التحالف: لا صحة لأنباء عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

2021/05/27
الساعة 12:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التحالف: لا صحة لأنباء عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون متحدث التحالف
المواطن - واس

صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.”


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