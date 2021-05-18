التدريب التقني تعلن عن أسماء ومواعيد المقابلات الشخصية للمسابقة الرجالية الإدارية والفنية

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن موعد المقابلات الشخصية للمسابقة الرجالية الإدارية والفنية والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة من 1442/04/21هـ حتى 1442/04/25هـ والفترة من 1442/07/25هـ حتى 1442/07/29هـ ، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الآتية.

تفاصيل الوظائف المعلن عنها

– باحث استثمار.

– مهندس مدني مساعد.

– مساعد مبرمج تطبيقات.

المستندات المطلوبة:

۱) صور من المؤهلات العلمية.

۲) صور من شهادات حضور الدورات التدريبية ويجب أن تكون بدايتها ونهايتها بعد الحصول على المؤهل، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

(التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو المعهد المصرفي).

۳) صورة من الخبرات العملية موضح (مسمي الوظيفية والمهام التي تزاولها) ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية بالجهة.

4) ضرورة إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص.

5) صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

6) إحضار الوثائق الأصلية للمطابقة مع الملاحظة بان أي متقدم مؤهله العلمي وخبراته غير مطابقة مع شرط الوظيفة المعلن سوف يتم استبعاده من قبل اللجنة الرئيسية من تم مقابلته أو يتم استبعاده من قبل اللجنة الفرعية قبل المقابلة.

للاستعلام ومعرفة أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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