الحالات النشطة زادت 40 حالة خلال 24 ساعة والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن إحصائيات الحالات النشطة والحرجة وتوزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1089) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (423795) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8815) حالة من بينها (1329) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (439847) حالة، توفي منهم (7237) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1142) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 336، منطقة مكة المكرمة 250، المنطقة الشرقية 158، منطقة المدينة المنورة 97، منطقة عسير 60، منطقة جازان 59، منطقة القصيم 52.

كما سجلت منطقة تبوك 37 حالة ومنطقة حائل 32، نجران 25، الباحة 19، الحدود الشمالية 11 وكانت منطقة الجوف أقل المناطق التي شهدت إصابات جديدة بواقع 6 حالات فقط.

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