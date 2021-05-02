تحديث وثائق تأمين القادمين من خارج السعودية بإضافة مخاطر كورونا

المواطن - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين من خارج المملكة من غير السعوديين لغرض السياحة، والزيارة، والعمرة، وذلك من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

هدف التغطية:

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.

تكاليف العلاج:

كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

شارك الخبر







شارك الخبر