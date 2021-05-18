توضيح من الصحة حول لقاحات جونسون وموديرنا

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات (استرازينيكا – فايزر) تقدم حالياً عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، على مغرد استفسر بشأن حقيقة اعتماد التطعيم بلقاحي جونسون وموديرنا.

وأضافت وزارة الصحة: “أما اللقاحات ( جونسون آند جونسون – موديرنا ) فهي معتمدة حالياً من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

اللقاحات المعتمدة في المملكة

وبالأمس أعلنت الصحة، أنه بناءً على الاستفسارات الواردة حول اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط :

– استرازينيكا

– فايزر

– جونسون آند جونسون

– موديرنا

وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

مستجدات فيروس كورونا في المملكة

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (886 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1127) حالة، كما تم تسجيل (12) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (433980) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (418914) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر







شارك الخبر