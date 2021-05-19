وزير خارجية لبنان يقدم استقالته بعد إساءته إلى السعودية ودول الخليج

المواطن - الرياض

قدم وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، اليوم الأربعاء، استقالته بعد إساءته إلى السعودية ودول الخليج.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال كتابًا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

تصريحات مسيئة:

وأثارت التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون حالة من الغضب، حيث أعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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