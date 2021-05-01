عادل التويجري: تأهل الهلال بالبركة ويجب الحساب

المواطن - محمد سمعه

وصف الناقد الرياضي عادل التويجري تأهل الهلال إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بأنه تأهل بـ”البركة”، مضيفًا أنه يجب محاسبة الجميع في النادي على الأداء السيئ للفريق الكروي الأول منذ بداية الموسم.

عادل التويجري ينتقد العمل داخل الهلال:

وتحدث عادل التويجري في حلقة اليوم “السبت” بـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “تأهل الفريق بالبركة، لا يوجد تحمل مسؤولية أو غيرة على قميص الفريق، يجب على إدارة فهد بن نافل أن تُحاسب نفسها وتُحاسب اللاعبين؛ لأن ما يحدث ليس طبيعيًّا”.

النصر والزعيم يلعبان بأرض محايدة:

وسيُكمل فريقا النصر والزعيم، مشوارهما ببطولة دوري أبطال آسيا، بمواجهة الأندية الإيرانية في دور ثمن النهائي.

وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل في دور الـ16 في أرض محايدة، بينما سيلعب الزعيم مع فريق استقلال طهران الإيراني أيضًا في أرض محايدة بمنتصف سبتمبر المقبل وفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج.

وسيُلعب دور ثمن النهائي من مباراة واحدة يومي 14 و15 سبتمبر. وتأهل الهلال، بشق الأنفس لدور الـ16 بعد تعادل الأهلي والدحيل القطري ليودع كل منهما البطولة الآسيوية، ويستمر مشوار الأزرق في البطولة الآسيوية. وانتقد جمهور الزعيم، الحارس عبدالله المعيوف وطالبوا برحيله.

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