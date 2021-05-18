عارف للاعبي الاتحاد: استشعروا قيمة الـ3 مباريات المتبقية

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي جمال عارف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالقتال خلال المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

عارف يوجه رسالة للاعبي الاتحاد

وقال عارف: “بعيدًا عن أخطاء كاريلي في أكثر من مباراة والتي بسبب ذلك فقد الاتحاد أكثر من عشر نقاط إلا أنني أرى اللاعبين باستثناء كريم الأحمدي لم تكن لديهم الرغبة والدافع في تحقيق الفوز وبالذات أمام الباطن وضمك”.

وتابع الإعلامي جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “على اللاعبين أن يستشعروا قيمة المباريات الثلاث المتبقية وتحقيق الفوز وبعدها لكل حادث حديث”.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق الفوز بعد تعثره بالتعادل ضد ضمك.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع التعاون الثالث، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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