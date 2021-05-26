عاملات ِيكشفن أسرار شخصية كيم كارداشيان: بخيلة ومتعبة

المواطن- متابعة

كشفت عاملات في منزل نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أسرارًا جديدة عن شخصيتها وعما يتعرضن له في منزلها، ومنها بخلها الشديد وعدم التزامها في دفع رواتبهن الشهرية.

ولم تدفع كيم النفقات اللازمة للعاملات في منزلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أو توفير فترات راحة قانونية للعمال الذين يقومون بتنظيف وصيانة المنزل، حسبما زعموا في دعوى قضائية، أقيمت يوم الاثنين.

ولم يذكر المدعون السبعة رقمًا يسعون للحصول عليه من كيم، وقالوا إن الأمر محل الجدل، باستثناء الفائدة التي تتجاوز 25000 دولار، وفقا للدعوى المدنية التي تم رفعها في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

كيم كارداشيان تحجب الرواتب

واتهم العمال كيم، بحجب 10% من رواتبهم للضرائب، وقالت الدعوى التي رفعها محامي لوس أنجلوس فرانك كيم، إن المدعين لم يتلقوا أي رواتب، مضيفًا: لم يتم الدفع لهم في فترات الدفع المعتادة، ولم يحصلوا على وجباتهم وأوقات الراحة المطلوبة، ولم يتم توفير وسيلة لتسجيل جميع ساعات عملهم، لم يدفع لهم جميع ساعات عملهم، ولم يتم تعويضهم عن نفقات العمل، ولم يدفع لهم جميع أجور العمل الإضافي، ولم يدفع لهم أجورهم عند إنهاء العمل.

إمبراطورة برامج تليفزيون الواقع

وتعد كيم كارداشيان، 40 عاما، من أباطرة برامج تليفزيون الواقع، كما أنها تمتلك خطًا لإنتاج مستحضرات التجميل والملابس، وفي وقت سابق من هذا العام، تم إدراجها في قائمة المليارديرات في مجلة فوربس لأول مرة، حسبما أفادت شبكة nbc الإخبارية.

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