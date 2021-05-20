عبدالرزاق حمدالله متخصص هز شباك الرائد

المواطن - مروة نبيل

يتألق مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت خلال مباريات النصر ضد الرائد، ويسعى لمواصلة عادته بهز الشباك خلال مواجهة اليوم.

عبدالرزاق حمدالله يتألق ضد الرائد

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرائد يعتبر الشباك المفضلة للمغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف خلال 4 مباريات.

ويسير عبدالرزاق حمدالله بشكل جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الدور الثاني، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 7 مباريات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد الرائد اليوم

ويلعب النصر ضد الرائد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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