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عبدالرزاق حمدالله متخصص هز شباك الرائد
قبل مباراة اليوم في الجولة الـ28

عبدالرزاق حمدالله متخصص هز شباك الرائد

2021/05/20
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرزاق حمدالله متخصص هز شباك الرائد حمدالله - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يتألق مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت خلال مباريات النصر ضد الرائد، ويسعى لمواصلة عادته بهز الشباك خلال مواجهة اليوم.

عبدالرزاق حمدالله يتألق ضد الرائد

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرائد يعتبر الشباك المفضلة للمغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف خلال 4 مباريات.

ويسير عبدالرزاق حمدالله بشكل جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الدور الثاني، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 7 مباريات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @SPL

النصر ضد الرائد اليوم

ويلعب النصر ضد الرائد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

النصر ضد الرائد
جانب من مباراة النصر والرائد – المصدر spl


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