عبدالعزيز الحصيني يتوقع موعد أول أيام عيد الفطر

المواطن - الرياض

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أن يبدأ عيد الفطر لهذا العام الخميس 13 مايو.

بداية عيد الفطر

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “ينبغي للمسلم أن يجتهد في ما تبقى من هذا الشهر المبارك “اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، والحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملاً والخميس 1442/10/1هـ 13 مايو أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال”.

سماء غائمة

وتابع الحصيني: “بعض مدن الشرقية تسحروا على صوت المطر والرعد فجر اليوم الاثنين 1442/9/21هـ، الساعة 4:50، كما توقع سماء غائمة جزئياً على أجزاء من الشرقية والجنوبية وجنوب الرياض والإمارات وسلطنة عمان واليمن ولا زال للخير بقية – إن شاء الله”.

شارك الخبر







شارك الخبر