عبداللطيف الحسيني: الهلال لم يحسم دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكد عبداللطيف الحسيني، مساعد المدرب البرتغالي خوسيه مورايس في نادي الهلال، على أن الزعيم لم يحسم بعد لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الشباب بخماسية لهدف.

الهلال لم يحسم دوري المحترفين:

وقال الحسيني للقناة الرياضية السعودية: “من يقول إن الهلال حسم لقب الدوري فهو مخطئ، اللقب سيحسم في النهاية عند رؤية الفريق الذي يحمل نقاطًا كثيرة وهناك 4 مباريات متبقية يجب التركيز فيها”.

الثناء يُوجه للمدرب مورايس:

وأضاف الحسيني: “الأداء الجيد لـ الهلال يجب أن نوجه الشكر بسببه للمدرب خوسيه مورايس الذي تابع تدريبات اللاعبين ووضع الخطة الرئيسية للمباراة، وأنا كنت المدرب المنفذ في اللقاء، الفضل كله يعود له لأنه وضع التكتيك المناسب”.

وتابع عبداللطيف الحسيني: “التخطيط الجيد والاجتهاد يقودك لتحقيق النتائج، وهذا أمر معروف”.

يذكر أن الهلال انفرد بـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بعد الفوز على الشباب بخماسية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

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