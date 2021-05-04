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عبداللطيف الحسيني يقود مران الهلال
وسط حضور أعضاء الشرف

عبداللطيف الحسيني يقود مران الهلال

2021/05/04
الساعة 2:55 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبداللطيف الحسيني يقود مران الهلال جانب من المران - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، حيث أشرف على المران مساعد المدرب، عبداللطيف الحسيني.

الحسيني يقود تدريبات الهلال:

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة عبداللطيف الحسيني، على تدريبات لياقية متنوعة وتطبيقات تكتيكية وفنية، بمشاركة اللاعب سلمان الفرج بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وشهد مران الفريق حضور عدد من أعضاء الشرف لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير فهد بن محمد، ونواف بن سعد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وأنهت إدارة نادي الهلال التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي عانى الزعيم معه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اعضاء شرف الهلال
أعضاء الشرف يتابعون المران – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم يواجه الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الثاني.


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