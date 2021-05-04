عبداللطيف الحسيني يقود مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، حيث أشرف على المران مساعد المدرب، عبداللطيف الحسيني.

الحسيني يقود تدريبات الهلال:

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة عبداللطيف الحسيني، على تدريبات لياقية متنوعة وتطبيقات تكتيكية وفنية، بمشاركة اللاعب سلمان الفرج بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وشهد مران الفريق حضور عدد من أعضاء الشرف لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير فهد بن محمد، ونواف بن سعد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وأنهت إدارة نادي الهلال التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي عانى الزعيم معه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يواجه الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صاحب المركز الثاني.

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