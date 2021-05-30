عبدالله الحربي: لا يوجد علاج لمرض التصلب اللويحي حتى الآن

المواطن - الرياض

قال الطبيب عبدالله الحربي إنه لا يوجد علاج لمرض التصلب اللويحي حتى الآن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي.

فيديو | عبدالله الحربي لـ #الإخبارية: لا يوجد علاج لمرض #التصلب_اللويحي.. الأدوية المتوفرة تؤدي إلى تقليل ضرر الهجمات #برنامج_اليوم pic.twitter.com/GHb9yuPLHP — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 30, 2021

وأضاف الحربي، في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الأدوية المتوفرة تؤدي إلى تقليل ضرر الهجمات المتعلقة بمرض التصلب اللويحي.

وفي وقت سابق، أوضح استشاري المخ والأعصاب الدكتور طلال سمير، أن التصلب اللويحي هو مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي, ويسبب تلفًا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعى “المايلين”، مما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ و أعضاء الجسم، وأعراضه تظهر بشكل مفاجئ للمريض ومن حوله ، وتختلف الأعراض في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها.

الشعور بالوخز والتنميل:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، تزامنًا مع اليوم العالمي للتصلب اللويحي، إن أعراض المرض تشمل الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، خلل في التوازن، ضعف أو تشنج في العضلات ، تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان ، ضعف وإجهاد سريع ، صعوبة في الكلام ، تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.

آلية تشخيص المرض:

وعن آلية التشخيص مضى الدكتور سمير قائلًا ، يتم التشخيص عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها و كيفيتها ، تقييم حالة المريض، ومراجعة تاريخه المرضي ، فحوصات سريرية ، بعض التحاليل مثل تحليل الدم ، سحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية ، أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ ، اختبار قياس السيالات العصبية.

العلاج ونصائح للتعايش:

وعن العلاج والتعايش مع المرض اختتم الدكتور سمير إلى القول ، يهدف العلاج إلى التحكم بالأعراض المصاحبة للمرض، وإيقاف تطور المرض ، إذ يتم وصف مجموعة من الأدوية ، أما ما يتعلق بالتعايش مع المرض فإن أهم النصائح هي :

الراحة ، ممارسة التمارين الرياضية ، تظهر أحيانًا أعراض التصلب أو هجمات المرض بعد التعرض للحرارة ومنها حرارة الشمس، أو عند الاستحمام بالماء الساخن ، أو التعرض للهواء الساخن ، لذا ينصح المريض دائمًا بتجنب الحرارة قدر الإمكان ، الحرص على تناول أغذية متوازنة صحية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوّي المناعة وتحافظ على عظام صحية ، وكذلك ينصح بتجنب الضغوطات.

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