عبدالله العثيم يسرد قصة نجاحه: والدي ترك 17 مليونًا واليوم أصبحت 10 مليارات

المواطن - الرياض

قال رجل الأعمال عبدالله العثيم: إن والده توفي سنة 1400هـ وترك لهم 17 مليونًا وصل إلى 62 مليونًا في عام 1410، وتطور في 1416 إلى 260 مليونًا، واليوم أصبحت حوالي 10 مليارات.

حكاية النقلة النوعية التي حدثت مع رجل الأعمال #عبدالله_العثيم وأخوته وطورت في تجارتهم فسبقوا الجميع في #الليوان تتضح الحكاية #عبدالله_العثيم_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/Ezf6JAtOk8 — الليوان (@almodifershow) May 1, 2021

شراكات فاشلة:

وتابع العثيم، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: دخلت في عدة شراكات وفشلت، والشراكة الناجحة يجب أن تكون مع شريك قوي ومتمكن، كما سرد حكاية النقلة النوعية التي حدثت معه وأخوته وطورت في تجارتهم فسبقوا الجميع.

وأردف رجل الأعمال: أخي عبدالعزيز رفض الاستمرار معنا في تجارة المواد الغذائية واتجه إلى تجارة الذهب وتعرض لخسارة كبيرة في البداية، وكنت أنتظر أمام المسجد الذي يصلي فيه الملك فيصل لكي أشاهده، وكنت أتمنى أن أكون مكان سائق سيارته؛ لكن كتب لي أن أقود السيارة للأمير سلطان بعد ذلك.

رجل الأعمال #عبدالله_العثيم:

والدي توفي 1400هـ وترك لنا 17 مليون وصل إلى 62 مليون في عام 1410، وتطور في 1416 إلى 260 مليون، واليوم أصبحت حوالي 10 مليار في #الليوان تتضح الحكاية #عبدالله_العثيم_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/umztWkSZxW — الليوان (@almodifershow) May 1, 2021

التعليم:

وأضاف العثيم: والدي كان يرفض أن نبيع الدخان نهائيًّا، ونجح في إقناع بعض البقالين الآخرين بذلك، ولم يحالفني الحظ بحب التعليم أو الشطارة في التعليم؛ لكن منذ صغري وأحب العمل.

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