عبدالله بن بخيت: لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية بل اسكتشات

المواطن - الرياض

أكد الكاتب عبدالله بن بخيت أن أزمة الدراما في المملكة ليست في النصوص الجيدة أو الإخراج؛ ولكنها أزمة ممثلين.

الكاتب عبدالله بن بخيت:

أزمة الدراما لدينا ليست في النصوص الجيدة أو الإخراج؛ ولكنها أزمة ممثلين#عبدالله_بن_بخيت_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/Q1vuhpGYzh — الليوان (@almodifershow) May 5, 2021

وأضاف ابن بخيت، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد لدينا الآن ممثلون يستطيعون عمل مسلسل مثل “درب الزلق”، متابعًا: “لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية؛ هناك فقط تمثيليات سعودية واسكتشات لا ترقى لمستوى الدراما”.

هوامير الصحراء:

وتابع: استوحيت فكرة مسلسل هوامير الصحراء من الفيلم الأمريكي العراب، والمفروض ألا يكون هناك رقيب من وزارة الثقافة على الأعمال الأدبية، ويكون الرقيب هو المجتمع.

وأضاف الكاتب: تعمدت تحريف الأسماء في رواية “شارع العطايف” بعد تقديمي للمحاكمة بسبب قصة قصيرة ذكرت فيها أسماء لأشخاص موجودين في الواقع.

رواية بنات الرياض:

ورأى عبدالله بن بخيت أن رواية “بنات الرياض” شجعت الكثيرين على دخول مجال كتابة الرواية، والمشهد الآن تحسن كثيرًا بجهود وزارة الثقافة.

شارك الخبر







شارك الخبر