عبدالله بن بخيت: لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية بل اسكتشات

أكد الكاتب عبدالله بن بخيت أن أزمة الدراما في المملكة ليست في النصوص الجيدة أو الإخراج؛ ولكنها أزمة ممثلين.
الكاتب عبدالله بن بخيت:
أزمة الدراما لدينا ليست في النصوص الجيدة أو الإخراج؛ ولكنها أزمة ممثلين#عبدالله_بن_بخيت_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/Q1vuhpGYzh
— الليوان (@almodifershow) May 5, 2021
وأضاف ابن بخيت، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد لدينا الآن ممثلون يستطيعون عمل مسلسل مثل “درب الزلق”، متابعًا: “لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية؛ هناك فقط تمثيليات سعودية واسكتشات لا ترقى لمستوى الدراما”.
هوامير الصحراء:
وتابع: استوحيت فكرة مسلسل هوامير الصحراء من الفيلم الأمريكي العراب، والمفروض ألا يكون هناك رقيب من وزارة الثقافة على الأعمال الأدبية، ويكون الرقيب هو المجتمع.
وأضاف الكاتب: تعمدت تحريف الأسماء في رواية “شارع العطايف” بعد تقديمي للمحاكمة بسبب قصة قصيرة ذكرت فيها أسماء لأشخاص موجودين في الواقع.
رواية بنات الرياض:
ورأى عبدالله بن بخيت أن رواية “بنات الرياض” شجعت الكثيرين على دخول مجال كتابة الرواية، والمشهد الآن تحسن كثيرًا بجهود وزارة الثقافة.
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