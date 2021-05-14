عرض للألعاب النارية يزين سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر

المواطن - واس

تشهد سماء مدينة الباحة غداً الجمعة, عرض الألعاب النارية الثاني, وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فعالية الألعاب النارية:

وأكدت إمارة منطقة الباحة أن فعالية الألعاب النارية ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً وسوف تطلق بجوار المركز الحضاري بمدينة الباحة، من قبل مؤسسة متخصصة وبأشكال النخلة ورائد الفضاء والبراشوت والسهم والقلب والنافورة والأشكال الهندسية الأخرى المتنوعة، حيث جُهز الموقع بجميع التجهيزات اللازمة، واحتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.

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