عرض Friends Reunion اليوم و18 مليون مشاهدة للإعلان الدعائي

المواطن - متابعة

حقق الإعلان الدعائي لحلقة Friends Reunion قرابة 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب قبل ساعات من عرض الحلقة، حيث من المقرر أن يتم عرضها اليوم الخميس.

Friends Reunion:

وسيجتمع نجوم العرض الستة للمرة الأولى منذ 17 عاماً على مسرح 24 لـ”وارنر براذرز” Warner Bros في عرض خاص لمرة واحدة، فيما حددت HBO Max اليوم الخميس كموعد لعرض الحلقة المنتظرة، والتي تشهد وجود عدد كبير من ضيوف الشرف إلى جانب الأبطال الستة جنيفر أنيستون، كورتنب كوكس، ليز كودرو، ديفيد شويمر، مات لوبلانك وماثيو بيري.

قائمة ضيوف:

وتأتي قائمة الضيوف المنتظرين لحلقة Friends Reunion محملة بعدد من المشاهير، بينهم ديفيد بيكهام، جاستين بيبر، bts، جيمس كوردن، سيندي كراوفرود، ليدي جاجا، وآخرون.

وظهر خلال برومو Friends Reunion أبطال المسلسل داخل الديكورات نفسها لمنزلي “مونيكا” و”جوي” و”تشاندلر”، وكذلك المقهى الشهير الذي كان يتجمع فيه الأصدقاء الستة يتبادلون خلاله المشاكل والمزاح وتفاصيل حياتهم اليومية.

برومو Friends Reunion:

وضم برومو friends التشويقي مشهداً لجلسة بين الأصدقاء، راجع فيه الأبطال ذكرياتهم، وأعادت “فيبي” -ليزا كوردو- أداء مشهد اكتشافها لعلاقة “مونيكا” و”تشاندلر” بنفس الأداء المليء بالبهجة والاندهاش.

وتزامناً مع اقتراب موعد بث حلقة Friends Reunion، تصدر نجوم المسلسل غلاف مجلة People الشهيرة، إذ التقط الأبطال صورة بالطريقة نفسها التي اعتادوا التقاطها سابقاً ليعلنوا عن عودتهم من جديد ولكن بعد مرور سنوات طويلة تغيرت فيها ملامحهم وتقدموا في العمر، إذ ظهر ماثيو بيري ومات لو بلان بشعر رمادي كما برز الأخير بـ”كرش” خلال البرومو مفتقداً رشاقته التي ميزته خلال الحلقات السابقة، ما دفع متابعي العمل وجمهوره لترقب تلك العودة والتساؤل عن ما قد تحدثه الحلقة المرتقبة من تأثيرات سلبية حول تأثير الزمن على الأصدقاء لدى جمهورهم.

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