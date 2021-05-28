عريس مصري يوقف عُرسه ويؤم المصلين لصلاة العشاء

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لقي مقطع فيديو متداول لعريس مصري أوقف حفل زفافه لإقامة صلاة العشاء، إشادة كبيرة وثناء على الموقف من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

عريس يوقف حفل زفافه لإقامة صلاة العشاء ويؤم المصلين في #مصر#شاهد_سكاي pic.twitter.com/aOd9unNLRi — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 28, 2021

وظهر العريس في المقطع المتداول وهو يؤم المصلين في الصلاة، تاليًا قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، بحسب “سكاى نيوز عربية”.

ووجه المعلقون رسائل إعجاب وثناء على تصرف العريس، واصفين إياه بأنه مثال ونموذج يحتذى به، فيما قارن بعضهم أجواء الزفاف بحفلات الزفاف الأخرى من غناء ورقص وتصرفات غير لائقة من وجهة نظرهم.

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