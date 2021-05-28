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حصاد اليوم
عريس مصري يوقف عُرسه ويؤم المصلين لصلاة العشاء
مغردون: نموذج يحتذى به

عريس مصري يوقف عُرسه ويؤم المصلين لصلاة العشاء

2021/05/28
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيمنوعات, حصاد اليوم
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عريس مصري يوقف عُرسه ويؤم المصلين لصلاة العشاء صورة من الفيديو
المواطن - متابعة

لقي مقطع فيديو متداول لعريس مصري أوقف حفل زفافه لإقامة صلاة العشاء، إشادة كبيرة وثناء على الموقف من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر العريس في المقطع المتداول وهو يؤم المصلين في الصلاة، تاليًا قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، بحسب “سكاى نيوز عربية”.

ووجه المعلقون رسائل إعجاب وثناء على تصرف العريس، واصفين إياه بأنه مثال ونموذج يحتذى به، فيما قارن بعضهم أجواء الزفاف بحفلات الزفاف الأخرى من غناء ورقص وتصرفات غير لائقة من وجهة نظرهم.


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