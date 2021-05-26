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عضو بـ الشورى: 80% من مساجد السعودية غير مشمولة بعقد الصيانة
تعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين

عضو بـ الشورى: 80% من مساجد السعودية غير مشمولة بعقد الصيانة

2021/05/26
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عضو بـ الشورى: 80% من مساجد السعودية غير مشمولة بعقد الصيانة
المواطن - الرياض

أكد عضو مجلس الشورى حسن الحازمي أن وزارة الشؤون الإسلامية اعترفت بأن 80% من المساجد، غير مشمولة بعقد الصيانة، وتعاني ضعف الصيانة والنظافة إلا بجهود المُحسنين.

المدن الحدودية: 

وأضاف الحازمي، خلال لقاء ببرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المدن الكبيرة مثل الرياض، لا تتضح بها هذه المشكلة، غير أن المدن الحدودية والقرى تظهر بها هذه المشكلة.

 


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