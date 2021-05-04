عطارد يقترن بالشقيقات السبع الليلة وهذه ظروف رؤيته

المواطن- محمد داوود- جدة

يرصد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء والانتقال نحو بداية الليل اقتران كوكب عطارد مع عنقود نجوم الثريا حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في سماء الوطن العربي.

جواهر كونية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه لا يمكن رؤية عنقود الثريا من داخل المدن بالعين المجردة بسبب أضواء الشوارع، لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب صغير حيث سيظهر عنقود الثريا كصندوق جواهر كونية، مبينًا أن عنقود الثريا يعرف أيضًا باسم الشقيقات السبع وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، إذ يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط – خلال عصر الديناصورات – من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء وبيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.

بعيدًا عن الأضواء:

وأشار إلى أنه نظرًا لبعد الثريا مسافة 400 سنة ضوئية تقريبًا فهي ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر إليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.

لا يمكن الرؤية بالعين:

وخلص إلى القول، إن عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن كما في الصورة، ولكن تم إبرازه لتوضيح مكانه بالنسبة لعطارد.

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