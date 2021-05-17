عطيف ينعش استعدادات الهلال للأهلي

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، مرانه الرئيسي، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الأهلي.

الهلال يستعد لمواجهة الأهلي:

وركز مورايس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الجوانب الفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب.

وشارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف وفواز الطريس في الحصة التدريبية الجماعية اليوم، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين، لتتأكد جاهزيتهما للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة.

على الجانب الآخر، غاب ياسر الشهراني عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم، بسبب معاناته من آلام في الظهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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