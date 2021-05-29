عقوبات بالجملة على الوحدة وغرامات تصل لـ 110 آلاف ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من القرارات والعقوبات بحق نادي الوحدة، ومجموعة من لاعبيه؛ بسبب ما بدر منهم في مباراة النصر بالجولة الـ29 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيقاف مدرب الوحدة شهرين:

البداية كانت مع المدرب اليوناني دونيس، حيث تم إيقافه لمدة شهرين عن ممارسة عمله في النادي بجانب تغريمه 60 ألف ريال بسبب تواجده على دكة البدلاء في لقاء النصر يوم الثلاثاء الماضي وهو غير مؤهل قانونيًّا للمشاركة في المباراة.

العقوبة الثانية هي إيقاف الحارس باسم عطا الله الحارس في فرسان مكة لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب اعتداءه على أحد مسؤولي النصر.

كما قررت اللجنة كذلك معاقبة المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الوحدة بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد أحد لاعبي النصر.

تغريم النادي 10 آلاف ريال:

وقررت الانضباط كذلك تغريم النادي 10 آلاف ريال بسبب حصول 6 من لاعبي الفريق على إنذارات بلقاء النصر.

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