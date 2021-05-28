علاج جديد وفعال لسرطان الرئة

المواطن - متابعة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، على عقار من إنتاج شركة “أمجين”، لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، المرتبط بطفرة محددة في جين يعرف باسم KRAS لدى المرضى الذين تفاقمت إصابتهم بعد العلاج الكيماوي أو الأدوية الأخرى.

Lumakras:

الدواء الذي سيباع تحت الاسم التجاري Lumakras، قلص الأورام المرتبطة بطفرة KRAS، عند حوالي 36 بالمائة من المرضى في التجارب السريرية.

وقالت الشركة: إن تكلفة الدواء الشهرية في الولايات المتحدة ستكون 17900 دولار.

وتم تصميم الدواء لاستهداف طفرة جينية تحدث في حوالي 13 بالمائة من سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة.

وتقدر “أمجين” أن حوالي 25 ألف مريض أمريكي سيكونون مؤهلين للحصول على الدواء سنويًّا.

طفرة KRAS:

وقد تم العثور على طفرة KRAS أيضًا في نسبة تتراوح بين 1 و3 بالمائة من سرطانات القولون والمستقيم وغيرها.

الموافقة، التي جاءت قبل أكثر من شهرين من التاريخ المتوقع، تشمل حبة من عيار 960 ملليجرام، يوميًّا، وقد طلبت الوكالة من شركة “أمجين” إجراء دراسة في مرحلة ما بعد الموافقة، لمعرفة مدى فعالية جرعة أصغر.

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