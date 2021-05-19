على خطى محمد رمضان.. هنا الزاهد تظهر في قمرة القيادة بجانب الطيار

المواطن - متابعة

على خطى الفنان المصري محمد رمضان شاركت مواطنته الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها “انستقرام” صورًا لها من داخل طائرة خاصة الأمر الذي أثار موجة من الجدل وأعاد على الفور إلى الأذهان الواقعة السابقة مع الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر متسائلين عن مدى قانونية صور الفنانة داخل الطائرة.

هنا الزاهد تخرج عن صمتها

وبعد ساعات من الجدل والتكهنات خرجت الفنانة عن صمتها وردّت، قائلة: “للناس اللي بتقول بتصور إزاي في الكابينة الطيارة مفيهاش كابينة أصلًا وزي مانتوا شايفين في واحد قاعد جانب الطيار بيصور من السياح في تنزانيا، وده طيار تنزاني ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار”.

وزارة الطيران المصري توضح

فيما أوضحت وزارة الطيران المصري في بيان صادر عنها أن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهي جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، قد تم خارج المجال الجوي المصري.

وأوضح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام أن هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري، وقد تم التواصل مع أحمد فهمي زوج هنا الذي أفاد أن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنجبار إلى سيرينغيتي بدولة تنزانيا.

حكم قضائي لصالح الطيار الراحل

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت، بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر قبل أسابيع من وفاته، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وجاء في الدعوى، أنَّ الفنان محمد رمضان استغلّ صورة صورة موكله أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًّا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة؛ ما أدّى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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