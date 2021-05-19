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عمر السومة متخصص هز شباك الهلال
يُقدم مستوى مميزًا مع الأهلي

عمر السومة متخصص هز شباك الهلال

2021/05/19
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر السومة متخصص هز شباك الهلال السومة - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يتألق مهاجم الراقي، السوري عمر السومة بشكل لافت خلال مباريات الهلال ضد الأهلي، ويسعى لمواصلة عادته بهز الشباك خلال الكلاسيكو اليوم.

عمر السومة يتألق ضد الهلال

ونجح عمر السومة في تسجيل 6 من آخر 7 أهداف للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إجمالاً تمكن عمر السومة من تسجيل 8 أهداف في 11 مباراة ضد الهلال في البطولة.

وتمكن المهاجم السوري من تسجيل 12 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويطمح لتسجيل مزيد من الأهداف أملًا في التقدم بترتيب قائمة الهدافين.

عمر السومة
السومة – المصدر @SPL

الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

الهلال ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL


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