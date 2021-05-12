عملة إيثريوم تتجاوز قيمتها بنك JPMorgan الرائد !

المواطن- متابعة

ارتفعت عملة إيثريوم المشفرة، ثاني أغلى عملة رقمية في العالم، بنسبة 10% تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 4350 دولارًا.

وبحسب منصة Coinmarketcap للعملات المشفرة، تمتلك العملة الآن قيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار، وأصبحت بذلك أكثر قيمة من بنك الاستثمار الرائد في العالم جي بي مورجان JPMorgan، حيث تبلغ قيمته 480 مليار دولار.

وأصبحت إيثريوم بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى هذا الحد.

وتشهد العملة ارتفاعًا منذ بداية عام 2021، وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لبنك أوف أميركا وباي بال في وقت سابق من هذا العام.

إيثريوم تهيمن على 19.6% من سوق العملات المشفرة

وحالياً، أصبحت العملة تهيمن على حصة 19.6% من سوق العملات المشفرة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهذا الارتفاع، جعل فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس للعملة، واحدًا من أصغر أصحاب المليارات في عالم العملات المشفرة بعد أن وصلت حيازته إلى ما يقرب من 1.4 مليار دولار من حيث القيمة.

شارك الخبر







شارك الخبر