عناية للتأمين التعاوني تحقق 21 مليون ريال خسائر في الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

وحققت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة 21.136 مليون ريال مقارنة بخسارة 10.254 مليون في الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 106.1%.

أسباب ارتفاع الخسارة

وقالت الشركة: ارتفع صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الأول من عام 2021 بـ10,882 ريالاً سعودياً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع للأسباب التالية:

– التراجع في صافي نتائج الاكتتاب بـ4,148 ريالاً سعودياً بانخفاض يقدر بـ 137.7% ( الربع الأول 2021 : 7,161 ريالاً سعودياً -خسارة- ، الربع الأول 2020: 3,013 ريالاً سعودياً -خسارة-)

– الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 7,191 ريالاً سعودياً بارتفاع يقدر بـ 162% (الربع الأول 2021: 2,753 ريالاً سعودياً -مخصص-، الربع الأول عام 2020 : 4,438 ريالاً سعودياً -إعفاء- )

– الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية بـ101 ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ 0.8% ( الربع الأول 2021: 12,312 ريالاً سعودياً ، الربع الأول 2020: 12,211 ريالاً سعودياً ).

موازنة زيادة المصروفات

وتمت موازنة زيادة المصروفات جزئيًا بالزيادة في دخل الاستثمار بـ392 ألف ريال سعودي بارتفاع يقدر بـ73.7% ( الربع الأول 2021 : 924 ألف ريال سعودي ، الربع الأول 2020: 532 ألف ريال سعودي )

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