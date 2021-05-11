عيد الفطر الخميس في هذه الدول

المواطن - الرياض

لم تتمكن عدة دول عربية من رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء، وبذلك يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الملكي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر لعام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان مرصدا تمير وحوطة سدير قد أعلنا في وقت سابق تعذر رؤية هلال شهر شوال.

عيد الفطر في الإمارات والكويت:

وبدورها أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

ومن جهتها قالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية: إن “غدًا المتمم لشهر رمضان، وإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر”.

إلى ذلك أعلنت الجهات المعنية في كل من الأردن واليمن والعراق وقطر أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

شارك الخبر







شارك الخبر