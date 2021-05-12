عيد الفطر ينعش أسواق الحلويات في الباحة

المواطن - واس

تشهد أسواق الحلويات بمنطقة الباحة انتعاشاً وحراكاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك, حيث يحرص الأهالي على شراء الحلويات التي تعد تقليداً ليس في الباحة وحدها بل في أرجاء المملكة كافة.

أنواع مختلفة في أسواق الحلويات

وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات ذلك بتقديم أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا, فيما يحرص البعض الآخر على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية.

كما تهتم الأسواق والمحلات بتوفير الأواني المختلفة الأنواع والأحجام للمتسوقين لتقديم الحلويات في شكل وميزة تختلف عن غيرها.

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