غدًا الملاعب تحتضن الجماهير بـ تذاكر إلكترونية

المواطن - مروة نبيل

تعود الجماهير إلى الملاعب بداية من الغد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم طرح تذاكر إلكترونية لمباريات الجولة الـ28.

تذاكر إلكترونية للمباريات:

وتم طرح تذاكر إلكترونية لمباريات الجولة الـ28 عبر 3 منصات مختلفة، حيث أعلنت شركة وسائل عن بيع تذاكر مواجهة النصر ضد الرائد من خلال موقعها الرسمي، وتتراوح أسعارها من 50 ريالًا وحتى 5 آلاف ريال.

وطرحت تذاكر 4 مباريات بين الباطن والاتفاق بسعر يبلغ 10 ريالات، الشباب والعين بأسعار تتراوح من 10 لـ200 ريال، الوحدة وضمك من 15 لـ60 ريالًا، بالإضافة إلى أبها والاتحاد التي يصل سعرها إلى 230 ريالًا، وذلك عبر موقع تذاكر السعودية الرسمي.

وفي قمة مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تم طرح تذاكر إلكترونية لمباراة الهلال والأهلي عبر موقع تذاكر الهلال، وتتراوح الأسعار بين 50 ريالًا وحتى 500 ريال.

عودة الجماهير بإجراءات احترازية

وأعلنت وزارة الرياضة عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وكشفت عن بروتوكول الخاص بالحضور، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحرص وزارة الرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على توعية الجماهير لعودة آمنة إلى المدرجات، وطالبتهم عبر مقطع فيديو بالالتزام بالتباعد، إبراز تطبيق توكلنا، فحص درجة الحرارة، وجود مسافة كافية بين كل مشجع وآخر، والخروج بطريقة منظمة والالتزام بالتباعد.

شارك الخبر







شارك الخبر