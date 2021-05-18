غرق سفينة وانحراف أخرى بسبب إعصار الهند

المواطن- متابعة

تسبب إعصار مدمر ضرب الساحل الغربي للهند في غرق سفينة وانحراف أخرى، كان على متنهما 400 شخص، ولم تستطع البحرية الهندية إنقاذ سوى 177 شخصًا.

وأضافت البحرية الهندية أن 3 سفن حربية كانت تجوب البحار في الجوار شكلت جزءاً من عمليات الإنقاذ، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وبحسب التقارير فإن السفينتين مملوكتان لشركة النفط والغاز الطبيعي، التي تعد أكبر شركة هندية في هذا القطاع.

إعصار تاوكتاي

وبلغت سرعة الرياح المرافقة لإعصار تاوكتاي، وهو أقوى إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاما وفق تقارير صحفية، 210 كيلومترات في الساعة، عندما وصل إلى الشاطئ في ولاية غوجارات في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتسبب الإعصار بمقتل 4 أشخاص في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 قتيلًا.

تحدي جديد لمواجهة كورونا في الهند

وتهدد الظاهرة الجوية بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بسبب السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث وصلت أعداد الإصابات إلى 25,228,996 لتكون بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات بعد الولايات المتحدة.

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