غضب من إثيوبيا تجاه الولايات المتحدة بسبب العقوبات 

المواطن- متابعة

قالت وزارة خارجية إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إنها غاضبة من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على البلد بسبب أزمة إقليم تيغراي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي: القيود التي تفرضها الولايات المتحدة مؤسفة ولا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية والطويلة بين البلدين.

قيود واسعة اقتصاديًا وأمنيًا على إثيوبيا

وكانت الولايات المتّحدة قد أعلنت، الاثنين، أنها فرضت قيوداً واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية على أديس أبابا.

وبحسب وكالة رويترز، فإن القيود المفروضة على أديس أبابا جاءت بسبب الفظائع في إقليم تيغراي، كما حظرت الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا: هذا وقت تحرك المجتمع الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت عبر سفارتها في أديس أبابا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا.

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