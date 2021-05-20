غموض موقف بيرلو مع اليوفي

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض موقف المدير الفني أندريا بيرلو مع اليوفي في الموسم الرياضي الجديد، رغم قيادته الفريق لحصد لقب كأس إيطاليا بالأمس.

اليوفي لم يحسم مصير بيرلو

وكان بيرلو قد صرح بالأمس أنه يتمنى الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، لكن إدارة يوفنتوس ستنتظر لنهاية الموسم قبل إعلان القرار.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى أن إدارة اليوفي تفكر في إمكانية استمرار بيرلو لموسم آخر، إلا أن مصيره ما يزال غير مؤكد حتى الآن.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك عدة مرشحين لخلافة بيرلو في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ومنهم؛ جاتوزو، زين الدين زيدان، أليجري وسيموني إنزاجي.

وعاش اليوفي موسمًا صعبًا على الأصعدة كافة، وما يزال يُقاتل في الدوري الإيطالي لكرة القدم على أمل حسم مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي المقبل.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الفوز على بولونيا في الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي الممتاز، يوم الأحد المقبل، مع انتظار مساعدة من هيلاس فيرونا وأتالانتا اللذين يلعبان ضد نابولي وميلان.

يوفنتوس بطلًا لكأس إيطاليا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره أتالانتا، مساء أمس الأربعاء، على ملعب “مابي” في مدينة ريجيو، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف ليتوج بلقب كأس إيطاليا.

وسجل هدفي اليوفي في نهائي بطولة كأس إيطاليا ديان كولوسيفسكي وفيديريكو كييزا عند الدقيقتين 31 و73، فيما أحرز هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، روسلان مالينوفسكي عند الدقيقة 41.

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