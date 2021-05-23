غوميز يمنح الهلال التقدم بعد 5 دقائق

المواطن - مروة نبيل

نجح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه الهلال ضد التعاون التقدم، بعد مرور 5 دقائق فقط.

غوميز يفتتح التسجيل:

وبدأت مباراة الهلال ضد التعاون بشكل سريع، وسط ضغط قوي من الزعيم، ومرر سيباستيان جيوفينكو كرة مميزة للفرنسي غوميز، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول في شباك سكري القصيم.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم والتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا، فيما يسعى التعاون لخطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة التعاون والهلال:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد التعاون الآن، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون والهلال اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، يليه الشباب بـ51 نقطة، فيما يحتل سكري القصيم المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد الثالث.

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