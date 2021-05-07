غيابات الهلال ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، 3 لاعبين في مباراة الشباب التي تُقام مساء اليوم الجمعة.

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالرحمن الجماز في برنامج “الحصاد الرياضي” أن سلمان الفرج وسالم الدوسري والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو سيغيبون عن الهلال ضد الشباب.

مورايس يغيب عن مباراة الهلال والشباب

جدير بالذكر أن الهلال يسعى بقيادة مدربه عبداللطيف الحسيني، مساعد المدرب البرتغالي خوسيه مورايس إلى الفوز على الشباب، للانفراد بـ صدارة دوري المحترفين ومصالحة جماهير الأزرق، التي حزنت من أداء الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا رغم التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

ويتواجد الهلال حاليًا في الصدارة برصيد 48 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

التعادل حسم لقاء الدور الأول

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين، كان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم 31 ديسمبر الماضي.

وكان الشباب تُوج بآخر لقب له في دوري المحترفين موسم 2011/2012.

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