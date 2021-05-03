غياب مؤثر لـ الشباب ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، لمواجهة الجار نادي الهلال يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب سيعاني

وسيعاني الليث من غياب أحد عناصره في مباراة الهلال، رغم أنها مباراة مفصلية، كونها ستحدد متصدر دوري المحترفين، في ظل المنافسة القوية بين الليث والهلال.

ولن يتمكن المدافع أحمد شراحيلي من اللحاق بالليث في مباراة الهلال بسبب إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية وفقًا لـ “الرياضية”.

غياب مؤثر

غياب أحمد شراحيلي سيؤثر بالسلب على دفاع فريق الشباب، كون اللاعب يقدم موسمًا متميزًا مع الحارس زيد البواردي.

يذكر أن شراحيلي كان تعرض للإصابة في إحدى الحصص التدريبية لليث يوم 23 إبريل الماضي.

وكان أحمد شراحيلي علق على إصابته عبر “سناب شات” قائلًا: “الحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن الشباب فاز على فريق الباطن، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين يوم 10 إبريل الجاري، حيث سجل لـ الليث كل من إيفر بانيجا هدفين، ومواطنه الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

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