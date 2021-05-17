فئات مستثناة من شرط التحصين حال السفر إلى البحرين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن اشتراطات للسماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة.

شروط السفر إلى البحرين:

وضمن الاشتراطات أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا، وكذلك أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا محصّنًا، أو أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافيًا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

استثناءات:

ولفتت الداخلية إلى أنه يستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

رفع تعليق سفر المواطنين:

وبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين، اعتماد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك لعدد من الفئات.

وتوافد عدد كبير من المسافرين في صالات السفر في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، والمنافذ الأخرى بما فيها البرية في مختلف مناطق البلاد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق أولى الرحلات.

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