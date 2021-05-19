فاوتشي: اللقاحات فعالة ضد كورونا الهندي

المواطن - متابعة

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن لقاحات فيروس كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة فعالة ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

دراسات أولية:

خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أوضح فاوتشي أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن لقاحي فايزر وموديرنا يحميان جزئيًّا أو كليًّا من الإصابة الخطيرة، ويقيان من الحاجة إلى دخول المستشفى وحالات الوفاة، مما يؤكد ضرورة الحصول على اللقاح.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم الاثنين، عن تسجيل 17724 حالة إصابة جديدة بكورونا، وهي أدنى حصيلة يومية منذ يونيو 2020.

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