فايق يسجل الهدف الأول ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم فريق الفيصلي، هشام فايق، في فض اشتباك التعادل السلبي، وسجل هدف التقدم ضد الشباب عند الدقيقة 23.

الفيصلي يتقدم على الشباب:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الشباب بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف التقدم، قبل أن يستخلص هشام فايق الكرة ويطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليهز شباك الليوث مبكرًا.

ويلعب الفريقان اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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