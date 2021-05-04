فرض حظر تجوال شامل لمدة 10 أيام في العراق

المواطن - متابعة

قررت السلطات المعنية في العراق فرض حظر تجوال شامل لمدة 10 أيام بدءًا من 12 مايو الجاري، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنه “تقرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيًا”.

وبحسب قناة السومرية العراقية فقد قررت اللجنة أيضًا “منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يومًا”.

يذكر أن عدد حالات كورونا في العراق تجاوز 1.8 مليون إصابة مؤكدة تعافى منهم 964.551 شخصًا فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 15.566 حالة.

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