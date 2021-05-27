فرع الهيئة بالحدود الشمالية يواصل تفعيل حملة رب اجعل هذا البلد آمنًا

يواصل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية تفعيل مناشطه التوعوية والوقائية في حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) باستخدام اللوحات الإرشادية والشاشات الرقمية الإلكترونية داخل المراكز الصحية بالمنطقة ضمن التعاون المشترك مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة منطقة الحدود الشمالية المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.